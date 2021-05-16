دولة الإمارات تدعو إلى وقف فوري للعنف والحفاظ على هوية القدس المحتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية والحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة.



وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: "ندعو للوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية، واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار".

وأضافت الهاشمي - وفقاً لسكاي نيوز عربية - "الأحداث الأليمة التي شهدناها الأيام الماضية تذكرنا بأهمية البدء بعملية السلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار".

وتابعت "تؤكد الإمارات على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وإنهاء كافة الاعتداءات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة، وأهمية التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي على دعم الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم الجهود المبذولة ضد كل الممارسات غير القانونية التي ما تزال تشكل عقبة أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واختتمت كلمتها "نتطلع أن تتجاوز المنطقة هذه الظروف لتنعم شعوبنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة".