شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يحذّر من أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - (أ ف ب)

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، الأحد، على وقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبهاً مجلس الأمن إلى أن القتال يمكن أن يفضي إلى أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها».

وقال أنطونيو جوتيريس في مستهل اجتماع للمجلس عبر تقنية الفيديو يشارك فيه العديد من الوزراء: «المجزرة تواصلت اليوم. دوامة إهراق الدماء والرعب والتدمير يجب أن تتوقف فوراً». وأفاد دبلوماسيون بأنه يتم التفاوض في موازاة ذلك على بيان للمجلس، لكن تأييد الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد، صباح الأحد، علماً بأنها ترفض إصدار أي بيان منذ أسبوع.

وأضاف الأمين العام: «يجب أن تتوقف المواجهات فوراً. يجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من جهة، والقصف الجوي والمدفعي من جهة أخرى». واعتبر أن «المواجهات تهدد بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة عنف لها تداعيات مدمرة على الشعبين، وعلى المنطقة برمتها»، لافتاً إلى أن التصعيد «يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها، وإلى مزيد من تشجيع التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة بكاملها».