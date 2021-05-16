شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى وإجلاء 100 ألف شخص مع اقتراب إعصار قوي من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد آباد (الهند) - أ ف ب

أعلن مسؤولون الأحد أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة ورياح عاتية، بينما تستعد الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار كوفيد-19 لإعصار قوي قد يضطر السلطات لإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

ويتجه الإعصار "تاوكتاي"، أول عاصفة مدارية تضرب الهند هذا الموسم، شمالاً بموازاة الساحل الغربي للبلاد، حاملاً معه أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً عاتية إلى ولايات عدة، بحسب ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن يضرب غوجارات الساحلية في موعد أقربه مساء الاثنين، مرفقاً برياح تبلغ سرعتها ما بين 150 و160 كلم في الساعة، وفق المصدر.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ الأحد أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم السبت جراء الرياح والأمطار في ولاية كارناتاكا، وأضاف مسؤولون أن بلدات وقرى عديدة تشهد فيضانات، بينما تضررت ممتلكات.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل وفاة شخصين آخرين، بينما فقد 23 صياداً في ولاية كيرالا المجاورة.

ومن المتوقع أن يتم إجلاء ما يصل إلى 75 ألف شخص من المناطق الساحلية في غوجارات، حيث تم تعليق عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ليومي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأكدت ولاية ماهاراشترا أن إمدادات الأكسجين والطاقة إلى المستشفيات لن تتأثر بالإعصار، بينما سيتم نقل مئات المرضى المصابين بالفيروس من المستشفيات الميدانية.

وتواجه الهند موجة إصابات فتاكة بكوفيد دفعت بمنظومتها الصحية إلى حافة الانهيار، وأدت إلى نقص كبير في الأسرّة داخل المستشفيات، والأكسجين والأدوية أيضاً.

وسجّلت الدولة الشاسعة التي تضم 1,3 مليار نسمة أكثر من 311 ألفاً و170 إصابة جديدة الأحد بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 24,7 مليوناً، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 270 ألفاً بعدما تم تسجيل 4077 وفاة رسمياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ويشير خبراء إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير من تلك الرسمية.

وتستعد الهند لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها الغربي، مع توقع وصول إعصار قوي إلى اليابسة صباح الثلاثاء في ولاية جوجارات بغرب البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية في بيان أنه «من المرجح جداً أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأن يتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي ويصل إلى ساحل جوجارات مساء 17 مايو».

ومن المتوقع أن يمر «الإعصار توكتاي»، الذي تشكل في بحر العرب، عبر ولاية جوجارات مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 175 كيلومتراً في الساعة وأن يبلغ اليابسة في الولاية صباح اليوم التالي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية أيضاً من احتمال تعرض المنازل لأضرار كبيرة تصل إلى الدمار، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديد حتى 21 مايو / أيار.

وقالت الحكومة في بيان إنه يتم «اتخاذ جميع الإجراءات لإجلاء سكان المناطق المتضررة من الإعصار من أجل ضمان عدم وقوع خسائر في الأرواح مطلقاً».

وقال مسؤول بولاية جوجارات إن عمليات إجلاء السكان من المناطق الساحلية بدأت، وإنها ستشمل أكثر من 100 ألف شخص.

وسيمثل الإعصار أيضاً تحدياً أمام حكومة الولاية التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الإصابات بمرض «كوفيد-19»، حيث تعمل الحكومة هناك على ضمان استمرار توفير موارد الطاقة والأكسجين لمستشفيات عزل الإصابات بالفيروس وغيرها من المنشآت الطبية.

وفي ولاية مهاراشترا المجاورة، نقلت الحكومة مصابي كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج في مراكز مؤقتة في مومباي عاصمة الولاية إلى مستشفيات أخرى مع تحرك الإعصار نحو ولاية جوجارات، وذلك حسبما ذكر مكتب رئيس حكومة الولاية.