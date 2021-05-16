شكرا لقرائتكم خبر عن فارق هدف واحد يتوج بشيكتاش بطلاً لتركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نادي بشيكتاش لقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة ال 16 في تاريخه، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي غلطة سراي عقب فوزه على مضيفه غوزتيبي 2-1، في حين فاز وصيفه على ضيفه ييني مالاتياسبور 3-1 ضمن منافسات المرحلة 40 الأخيرة.

وتساوى بشيكتاش وغلطة سراي نقاطاً مع 84 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف صب لصالح الأول مع هدف إضافي (45 مقابل 44)، فيما حل فنربخشه ثالثاً بفارق نقطتين.

وأقيمت المباراتان في التوقيت ذاته، وتصدر غلطة سراي بإشراف المدرب التاريخي فاتح تيريم، الدوري في خلال 9 دقائق، بينما كان منافسه متعادلاً 1-1، لحين نجح الدولي الجزائري رشيد غزال في تسجيل هدف الفوز على غوزتيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعدما كان زميله الكرواتي دوماغوي فيدا افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، ليعادل غوزتيبي عبر ألباسلان أوزتزورك (24).

وكان بشيكتاش الذي يشرف على تدريبه سيرغن يلسين، فرّط بتقدمه إثر تعرضه لخسارتين توالياً في المرحلتين السابقتين أمام فاتح كاراغومروك 1-2 وغلطة سراي 1-3، ليعود إلى سكة الانتصارات في المرحلة الأخيرة.

وتجمع المئات من مشجعي بشيكتاش خارج ملعب النادي للاحتفال باللقب بالرغم من الإجراءات الصارمة ومنع التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحل إسطنبول باساكسيهير حامل اللقب في المركز الثاني عشر، بعدما نجح في إنهاء الدوري مع سلسلة من ست مباريات من دون خسارة.