شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعات الفندقية تراهن على «إكسبو دبي» للتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد مسؤولون في مجموعات فندقية إن معرض «إكسبو 2020 دبي» سوف يساهم في دعم أداء قطاع السياحة والضيافة في دبي ودولة الإمارات، للتعافي من تبعات «كوفيد-19»، مشيرين إلى أن المعرض سيكون فرصة مهمة للتواصل على أرض الواقع بعد انقطاع بسبب «كوفيد-19»

وقالوا لـ«الخليج» خلال معرض سوق السفر العربي إن الفنادق بدأت بتوفير عدد من عروض الإقامة الممتدة، وتوفير حزم إقامة فندقية ذات قيمة استثنائية من شأنها أن تتمتع بجاذبية كبيرة بين المسافرين الذين يحضرون هذه الفعالية.

وتوقع جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، تحسناً تدريجياً مستمراً في أداء القطاع الفندقي في الدولة، مدعوماً بالقرارات والمبادرات الحكومية والأنشطة والفعاليات التي تساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتجذب السيّاح من كل أنحاء العالم.

وقال هاتشينسون إن من المتوقع أن يسجل أداء القطاع الفندقي في الدولة درجة إيجابية مع استضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» نهاية العام الجاري 2021.

وأضاف: نحن نثق بالآفاق طويلة المدى في قطاع الفنادق، ونمضي بخطوات واثقة، إذ نطبّق استراتيجية توسّع قوية ستشمل افتتاح مجموعة من الفنادق الرائعة في أنحاء الشرق الأوسط كافة. ونحن متفائلون بالأوقات الأفضل التي تنتظرنا بفضل استراتيجيات ومشاريع كثيرة في الإمارات. ونحن ننتظر معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي تفصلنا عنه أشهر قليلة. والإنجازات في الإمارات لن تعزّز فقط قطاع السفر والسياحة، بل أيضاً القطاعات الأخرى في المنطقة. ومع مرور العام 2021، نعتقد أنّ التعافي سيكون أقوى نتيجة طلب المسافرين العالميين المتزايد. وبفضل مشاريعنا القادمة في دبي، لا بدّ من القول إنّنا على استعداد لتلبية الطلب المتوقّع خلال معرض إكسبو 2020، وما بعده. كذلك، سوف نساعد في تعزيز سعة الغرف الإجمالية وهو أمر جوهري لتحقيق رؤية المدينة السياحية الطموحة.

عودة التواصل

من جهته، قال بول دالجليش، نائب الرئيس لشؤون الإيرادات والمبيعات والتوزيع في مجموعة حياة للفنادق إن الفعاليات المماثلة لإكسبو 2020 دبي، ستعزّز بشكل كبير قطاع الضيافة في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد ازدياداً كبيراً في عدد الزائرين الوافدين على مدى الأشهر الستة المتواصلة، وفي الفترة الممتدة بعد ذلك أيضاً. وتتمتع مجموعة حياة بمكانة قوية تضمن لها تلبية هذا الطلب ولا شكّ في أن محفظتنا المتنامية ستتيح لنا تقديم مجموعة من تجارب الإقامة المختلفة للضيوف، بناءً على تفضيلاتهم الفردية.

وأوضح أن معرض إكسبو 2020 دبي، سيكون فرصة كي تعاود دبي التواصل مع باقي العالم افتراضياً، ومادياً أيضاً. نحن ممتنون لمثل هذه المشاريع، ولا شكّ في أن دبي للسياحة ستواصل تقديم دعمها المستمرّ الذي يعتبر حاجة ملحّة للقطاع.

مكانة مميزة

من جانبه، قال أليكساندر لي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مجموعة جميرا» إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مميزة تمكنها من الحفاظ على أدائها القوي في قطاع الضيافة، كما أنها أرست نموذجاً يقتدى به للجمهور العالمي على صعيد إدارة الفعاليات الكبرى بنجاح وأمان، وقد تجلى ذلك بوضوح في استئناف الفعاليات. وقد ساهم ذلك في تعزيز الثقة والتوقعات الإيجابية لهذا القطاع، خاصة بوجود عدة فعاليات مرتقبة مثل «إكسبو 2020 دبي»، والتي ستواصل المساهمة في انتعاش المدينة لتعود بتأثيرات إيجابية في قطاع السياحة.

وقال أكد فينسنت ميكوليس، المدير العام لشركة أسكوت المحدودة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، إنه مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» نتوقع ارتفاعاً إيجابياً في معدلات الإشغال عبر فنادقنا، وقد بدأنا بالفعل بتوفير عدد من عروض الإقامة الممتدة في الإمارات، إضافة إلى ذلك، نحن نعمل عن كثب مع أجنحة الدول المعنية في إكسبو 2020، ومع مشاريع تطوير البنية التحتية المختلفة للتحضير لإطلاق إكسبو 2020 في الربع الرابع.

تعزيز الإشغال

من جانبه، قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة ستاي ويل للضيافة سيساهم معرض «إكسبو 2020 دبي» بشكل كبير في تعزيز مستويات إشغال الفنادق على مدى الأشهر الستة التي يستمر خلالها، بينما يرحب بالعالم في هذه المدينة الرائعة. وتشير التوقعات إلى تجاوز مستويات الإشغال في فنادقنا حدود 80%.

وأضاف من المتوقع أن تستقطب هذه الفعالية الضخمة 25 مليون زائر إلى موقع المعرض، منهم 11 مليوناً من المسافرين الدوليين. ونحن نراقب عن كثب أوضاع البلدان المصدرة للزوار التي قد تستمر بفرض القيود على السفر بالتزامن مع انطلاق المعرض، ونبقى متفائلين برفع هذه القيود اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي إطار التحضيرات الجارية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وبينما نواصل تقييم مختلف الأسواق المتوقع مشاركتها في هذه الفعالية، نحن بصدد إنشاء حزم إقامة فندقية ذات قيمة استثنائية من شأنها أن تتمتع بجاذبية كبيرة بين جموع المسافرين الذين يحضرون هذه الفعالية.