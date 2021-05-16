شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يقلص أحلام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز نابولي حظوظه بانتزاع بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصعد نابولي للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 76 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن ميلان المتراجع للمركز الرابع والذي يلعب مع كالياري.

في المقابل، تراجع يوفنتوس الفائز على إنتر ميلان 3-2 السبت، للمركز الخامس وبات مهدداً بالغياب عن المسابقة القارية الأم بانتظار نتائج المرحلة الأخيرة.

وحجز إنتر ميلان البطل وأتلانتا الثاني (78) الفائز على مضيفه جنوى 4-3 السبت أيضاً، مقعدهما في دوري الأبطال في الموسم المقبل، في حين يقترب ميلان من ذلك.

ويستقبل نابولي منافسه هيلاس فيرونا في الأسبوع الأخير وهو يحتاج إلى الفوز ليضمن مقعداً أوروبياً، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا في مباراة لا مجال للخطأ فيها؛ حيث من الممكن أن يغيب في حال أي دعسة ناقصة عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 10 أعوام، وتحديداً منذ موسم 2011-2012.

وتابع نابولي مسيرته في ال «سيري أ» على وقع الانتصارات منذ خسارته أمام يوفنتوس 1-2 في 7 إبريل الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة؛ حيث حقق سلسلة من 8 مباريات من دون خسارة (6 انتصارات مقابل تعادلين).

وجدد رجال المدرب جينارو غاتوزو، فوزهم على فيورنتينا بعدما كانوا سحقوه بسداسية نظيفة في المرحلة 18.

وهي الخسارة الأولى لفريق «فيولا» في الدوري بعد سلسلة من 5 مباريات من دون خسارة، حقق خلالها انتصارين و3 تعادلات، علماً بأن خسارته الأخيرة (قبل هذه المباراة) تعود إلى 17 إبريل الماضي أمام ساسوولو 1-3.

وغاب عن صفوف نابولي الدولي الجزائري فوزي غلام والسنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة، والصربي نيكولا ماكسيموفيتش والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا للمرض.

مع بداية الشوط الثاني، استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» لاحتساب ركلة جزاء لنابولي بعد خطأ من نيكولا ميلينكوفيتش على المدافع امير رحماني، نفذها إنسينيي وصدها الحارس تيراتشيانو لتعود إلى اللاعب نفسه حولها بقدمه اليسرى في الشباك (56).

وسجل إنسينيي هدفه ال 19 في الدوري في هذا الموسم، قبل أن يصد القائم تسديدته بالقدم اليمنى في الدقيقة 64 ليحرمه من زيادة غلته، ليعود ويتحول إلى ممرر لكرة حاسمة لزميله البولندي بيوتر زيلينسكي على يسار حافة منطقة الجزاء، سددها واصطدمت بالمدافع لورنتسو فينوتي وغيرت مسارها وخدعت الحارس (67).