شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» توضح أسباب الخسائر رغم المبيعات القوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فشلت شركة «داماك» في التحول إلى الربحية في الربع الأول من العام 2021، رغم تسجيل مبيعات قوية بلغت 1.1 مليار درهم.

وأعلنت الشركة في بيان عن تحقيقها إيرادات فصلية بقيمة 642 مليون درهم ومبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم. وسلمت الشركة خلال الفترة نحو 1350 وحدة في إمارة دبي.

ولدى الشركة إجمالي أصول 21.7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 12.9 مليار درهم.

وسجّلت الشركة خسائر صافية بقيمة 190 مليون درهم بالمقارنة مع 106 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعود سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الإيرادات، لا سيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، وتراجع هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد النفقات الإدارية العامة بسبب ارتفاع المبيعات المحجوزة المسجلة خلال الربع.

وأعلنت الشركة أيضاً عن وصول إجمالي الدين لديها إلى 3.5 مليار درهم، وذلك لغاية 31 مارس 2021.

تعافي السوق

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة داماك: «يتعافى السوق بشكل تدريجي من تداعيات أزمة كوفيد-19 وآثارها على مُختلف القطاعات، لاسيما قطاعي السياحة والسفر. هنا أود التأكيد مجدداً أنّ مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 12 إلى 24 شهراً على أقل تقدير».

وأضاف السجواني: «بفضل القدرات الهائلة التي أظهرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع مجريات الأزمة وقرب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، نجد أنفسنا أمام مجموعة من المؤشرات الإيجابية، التي تجعلني أكثر تفاؤلاً. ومع ذلك، لا بد أن نتحلى بالصبر والحذر بينما نمضي قدُماً، لا سيما أن الاقتصاد العالمي ما زال يعُاني من صدمة تداعيات الأزمة، وسيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن الأسواق من التعافي بالكامل».