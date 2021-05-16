شكرا لقرائتكم خبر عن «نسل الأغراب» يشعل حرب تصريحات بين مها أحمد والسقا وكرارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يشهد الوسط الفني المصري حرب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة، على خلفية عدم نجاح مسلسل «نسل الأغراب»، وإيقاف الشركة المتحدة للمخرج والمؤلف محمد سامي، عقب الحلقة الأخيرة، ليأتي الرد من عائلة السقا بجانب رد أمير كرارة المقتضب.

وأشارت مها أحمد إلى أنها كانت تعمل بشكل جيد حينما كانت بوزن زائد، وبعد أن نجحت في الوصول إلى وزن مثالي، ابتعدت عن الأضواء، وكشفت عن تعرضها لموقف محرج حينما طلبت من أحد النجوم الذي كانت تعتبره صديقاً مقرباً، أن يقف إلى جوارها ويساعدها لتعود إلى العمل، لافتة إلى أنه رحب في البداية إلا أنه وضعها في موقف محرج حينما جعلها تتواصل مع المنتج الذي أرسل لها دوراً يصلح ل «كومبارس»، لافتة إلى أنها حاولت التواصل معه والاتصال به وبمدير أعماله إلا أنه تهرب منها ورفض التواصل معها مرة أخرى، ثم هاجمت في تصريحاتها النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ووصفتهما بأنهما كانا في خدمة دور نجمة مسلسل «نسل الأغراب» الحقيقية، في إشارة إلى الفنانة مي عمر، وأنهما لم يفعلا ذلك مع أي نجم أو نجمة آخرين، وروت مواقف جمعتها بالفنان أحمد السقا الذي تخلى عنها، وأمير كرارة الذي كان يتمنى في السابق أن يصافحها، وبعد أن أصبح نجماً، طلبت منه في إحدى المرات التواجد معه في عمل فني فرد عليها قائلا: «كل دور ينادي صاحبه».

واستكملت مها: مرت الأيام والنجمان قدما أداء سيئاً وبه الكثير من المبالغات، ما أظهر بطلة المسلسل بالشكل الأفضل، معتبرة أن المسلسل بالكامل والدعاية كانت لصالح زوجة المخرج مي عمر.

وخرج أمير كرارة عن صمته برد مقتضب، وأكد أن الوسط الفني بالكامل كبيره وصغيره يعرف من هما أمير كرارة وأحمد السقا، لافتًا إلى أن كل فنان يعرف مواقفهما تجاه زملائهما وأخواتهما في الوسط الفني. فيما ردت نادية عبد السروجي والدة أحمد السقا، على تصريحات مها أحمد، قائلة: «هي في الأصل تؤدي دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كباراً، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة.. مهما حاولت يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب».

في الوقت نفسه هاجمت فاطمة السقا، شقيقة أحمد السقا، الفنانة مها أحمد. وأكدت أن شقيقها دائماً ما كان يقف إلى جانب كل من الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد، التي لم تراع «العيش والملح» وتطاولت على السقا وكرارة، مشددة على أن هناك مخرجاً وفريق عمل، وليس مسؤولية أي من النجمين البحث عن دور لها، لتنهي فاطمة السقا تصريحاتها متسائلة حول كيف كانت مها تخفي كل مشاعر الغيرة والمشاعر السلبية تجاه السقا، كل هذه الفترة وكيف كانت تدخل بيته وهي لا تكن له الحب؟