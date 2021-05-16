شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة اختبار سريعة لكوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعة لايبزيج الألمانية حقيبة اختبار سريع لفيروس «كوفيد-19»، تحتوي على مختبر صغير متنقل مزود بجهاز تشخيص وإمداد طاقة شمسية وكواشف مختلفة وبعض مستخلصات الحمض النووي الريبي المرجعية وقفازات مطاطية. وباستخدام هذه الأدوات، يمكن إجراء ما يسمى باختبار «RPA» مباشرة في الموقع خلال 15 دقيقة، وهو ما يقصر الوقت في مسحة «بي سي آر» والقوة العاملة من الموظفين والموارد المالية التي يحتاج إليها الاختبار، ويمكن استخدام عينة اللعاب أو مسحة الأنف في الاختبار. وبالتالي يمكن التعرف إلى الأشخاص المصابين وعزلهم بسرعة أكبر، وهذا تدبير مهم ومنقذ للحياة في البلدان التي قد تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على اللقاحات، وسيساهم في السيطرة على الوباء.

ويمكن أن توفر الحقيبة نتائج اختبار فيروس «كورونا» سريعة في مناطق من إفريقيا؛ حيث مرافق الاختبار والبنية التحتية الطبية أقل بكثير من المعايير الأوروبية والعالمية المطلوبة للفحص.