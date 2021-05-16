مصر تستقبل مصابي غزة بعد فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين.

وبدأت اليوم، عملية استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني، نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع، عبر المعبر الحدودي.

وقال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة لـ"رويترز" يوم الأحد إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية والحالات الإنسانية.

وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح يوم غد الاثنين.

وذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وأضاف المصدر أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عبر حسابها على فيس بوك، ارتفاع عدد الشهداء إلى 181 من بينهم 52 طفلا و31 سيدة، و1225 إصابة بجروح مختلفة ، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، منوهة بأن العدد ما زال مرشحا للزيادة.