"الخارجية" تصدر بيانًا عاجلاً بشأن انتهاك حرمة المسجد الأقصى: استفزازا لمشاعر المسلمين بالعالم الإسلامي

الشارقة - اميمة ياسر - أدانت وزارة الخارجية المصرية ما يحدث داخل الحرم القدسي الشريف من اعتداءات على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزراء في بيان لها، منذ قليل: “إن انتهاك حرمة المسجد الأقصى يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كل دول العالم الإسلامي”، مضيفة، أن سياسة اللجوء إلى القوة التي تنتهجها إسرائيل تفشل في تحقيق الأمن في المنطقة.

قال أحمد ناصر المحمد؛ وزير خارجية الكويت؛ إن الجرائم الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية. خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين.

وأوضح "المحمد" أن التصعيد الإسرائيلي يهدد أمن وسلام المنطقة، مضيفا أننا ندين ونستنكر الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وفي نفس السياق ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية في شارع الوحدة بمدينة غزة إلى 29 شهيدا و50 جريحا. وفقا وكالة أنباء فلسطينية.

ومن بين الشهداء اثنان من الأطباء وهما الطبيب أيمن أبو العوف والطبيب أحمد العالول اللذين استشهدا داخل منزليهما بشارع الوحدة بمدينة غزة.