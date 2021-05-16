صباح اليوم.. مقتل 26 فلسطينياً بضربات إسرائيلية على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما لا يقل عن 26 قتيلا سقطوا في ضربات جوية إسرائيلية بمدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت منزلين. فيما ارتفع عدد من قضوا منذ تصاعد النزاع الاثنين إلى 147 قتيلاً.

وقالت الوزارة إن بين القتلى 47 طفلاً و29 سيدة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات منذ الإثنين إلى 1200 إصابة «وما زال العدد مرشحاً للازدياد».

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن وفاة طبيبين جراء «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.

وقالت مي الكيلة إنه «على العالم كله أن يحمي المستشفيات والمراكز الطبية والصحية التي تستبيحها إسرائيل في كل لحظة».

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد استهداف إسرائيل 76 برجاً وبناية سكنية بشكل كلي إضافة إلى قصف 719 وحدة سكنية وهدمها بشكل كلي وبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 4271 وحدة سكنية بأضرار متوسطة وطفيفة.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحافي، أن إسرائيل قصفت 63 مقراً حكومياً ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار إلى حالات قصف شوارع وبنى تحتية وهدم مسجدين بشكل كامل، فضلاً عن تضرر عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) في قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية.