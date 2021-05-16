وزير الخارجية الفلسطيني:ممارسات إسرائيل الإجرامية إرساء نظام فصل عنصري

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تحاول إرساء نظام فصل عنصري في فلسطين، مؤكدا ضرورة التمسك بحقوق الفلسطينيين في المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

وأضاف خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية يجب أن تظل القضية المركزية للعرب والمسلمين، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت المصلين في الأقصى وقبل ذلك كنيسة القيامة.



ولفت إلى تسبب القصف الهمجي الاحتلال الإسرائيلي، في نزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة، واصفا ممارسات إسرائيل بالإجرام والبطش في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن المستوطنين ينقضون على منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس، قائلا إن ما تقوم به إسرائيل هو اعتداء على العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم.