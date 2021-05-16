وزير خارجية السعودية: ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس

الشارقة - اميمة ياسر -

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تدين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.

وتابع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف فرحان، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

شهدت عواصم ومدن عدة على مستوى العالم، تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

فقد شهدت فرنسا بدأت تجمعات للمتظاهرين في مدن مختلفة، وقام الأمن الفرنسي باستعدادات كبيرة لفض مظاهرة كانت مقررة في باريس، وقام الأمن بإغلاق لمحطات المترو المؤدية لمكان المظاهرة، في ظل تصميم من المنظمين على التظاهر رغم قرارات المنع، وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القوات الأمنية في حالة تأهب تحسبا لأعمال عنف، حيث أن مظاهرات باريس ونيس ستكون غير مرخصة، فيما يسمح بالتجمعات أو المظاهرات في ليون، بوردو، مونبلييه، مرسيليا، نانت، رين، ستراسبورغ، تولوز، ليل، ميتز، وسانت إتيان.

كما قامت المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين، بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القدس والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وطالب المشاركون بضرورة التدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولوقف مخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي .

وتخلل الوقفة رفع لافتات وصور تعبر عن الجرائم المرتكبة ضد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة دعما لفلسطين، حيث احتشد آلاف المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة، وطالبوا بوقف العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وصورا ولافتات.

وأمام مقر الحكومة الرومانية في العاصمة بوخارست، نظمت الجالية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وقفة تضامنية "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا واعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم"، حيث شارك المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين مع القضية الفلسطينية "تأييدا للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال التي يرتكبها في قطاع غزة"، مطالبين الحكومة الرومانية والمجتمع الدولي بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف مجازرها ضد أبناء شعبنا"، وفق موقع "معا" الفلسطيني.