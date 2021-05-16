مجزرة جديدة.. ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية لـ 26 شهيدا بينهم 8 أطفال.. واستشهاد 7 من عائلة واحدة.. و50 غارة على مناطق سكنية

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في غزة ليل أمس إلى 15 قتيلا و45 جريحا، بحسب شبكة سكاي نيوز.

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر حساب الوزارة بفيس بوك، عن حصيلة جديدة لشهداء الغارة الإسرائيلية على القطاع فجر اليوم، حيث أكد ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 شهيدا من بينهم 10 نساء و 8 أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وذكر القدرة أنه لازالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حي الرمال الشمالي في إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.

وتسبب قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، في وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حي الرمال الشمالي في إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.

وتسبب قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، في وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.

وقدرت عدد الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال بأكثر من 50 غارة غير مسبوقة في دقائق قليلة على حي الرمال الشمالي وشارع الوحدة ومحيط ملعب فلسطين والمناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة .