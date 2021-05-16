شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما تم فى المرحلة الأولى لحياة كريمة.. تحسين البيئة الاجتماعية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى يناير 2019، شهدت رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) فى 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية، وشارك فى التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى :-

1- إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل الجديد.

2- تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكبارى بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

3- تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

4- تنفيذ 141 مشروع صرف صحى بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

5- تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

6- تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

7- تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

8- تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

9- إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا فى 147 قرية.

10- تسقيف 16 ألف منزل.

11- تسيير 264 قافلة طبية فى كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبى على 3 ملايين مواطن فى 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضى، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

12- توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

13- خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

14 - شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطى الدخل.