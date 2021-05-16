رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري "حسام بهجت" من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري الخائن حسام بهجت.



وقال النشطاء، عبر تويتر: "لا مجال يا حسام يا بهجت لنشر أفكارك الشاذة في مصر لأن بلدنا طول عمرها عصبة على العملاء والخونة والتاريخ شاهد على ذلك فأحسن لك أنك تسافر أو تهاجر لنشر أفكارك المريضة".

ووجه ناشط على فيس بوك، نداء إلى شرفاء الوطن، متسائلين كيف يترك هذا العميل يستمر في إطلاق الأكاذيب دون أتخاذ الإجراءات القانونية حياله ليكون عبرة ورادع لأمثاله من المتمولين من جهات معاينة.

وأضافت أخرى على تويتر: "حسام بهجت يملأ السوشيال ميديا كذبا حول مطالبته بالإفراج عن الإخوان والإرهابين قتلة الشهداء فنقول له وأمثاله إن مجرد استمرار تواجده على تراب هذا الوطن أبلغ دليل على تمتع مصر بالحرية بالرغم من أفكاره المتطرفة التي لا تقل خطورة عن الأفكار التكفيرية".

وطالب النشطاء، الدولة المصرية بأن تتخذ موقفا حاسما ضد هذا المتآمر وأمثاله الراغبين في نشر الفوضى لتمتلئ حساباتهم بالبنوك لكن نقول لهم هيهات لأن شعب مصر واعي وله عيون ساهرة قادرة علي اجتثاث فكرهم الضال".