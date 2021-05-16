أنطونيو جوتيريس يطالب بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فورا بين الإسرائيليين والفلسطينيين

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فورا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وقال جوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، إن الوضع في غزة مروع ودائرة العنف تطيل الدمار وتقوض كل آمال السلام.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، العمليات القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين يزيد من حدة العنف في المنطقة بأكملها.

وشدد جوتيريس، على أهمية حماية المساعدات الإنسانية حتى إيصالها إلى غزة، مؤكدا الالتزام الكامل بالتواصل مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والشركاء الدوليين وحلفاء الشرق الأوسط لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، كشف دبلوماسي غربي لـ"العين الإخبارية"، أن الساعات القادمة حاسمة لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في قطاع غزة.

ورجّح الدبلوماسي الغربي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تكون الساعات الأربع والعشرين القادمة حاسمة تجاه تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار.

وأضاف "الاتصالات ازدادت كثافة في اليومين الماضيين لإبرام وقف إطلاق نار قبل حدوث مفاجأة أو خطأ من أحد الطرفين قد يؤدي إلى جر المنطقة لحرب لا يريدها أي من الجانبين".

من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن عمليات قتل المدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن تبريره بأي حال.

وقال وينسلاند، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، إن عدد الضحايا في الغارات الإسرائيلية عالي جدا والوضع الإنساني في غزة يزداد صعوبة.

وطالب وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بضرورة منع استخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية.

وتابع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط قائلًا: "السلطات الإسرائيلية تغلق المعابر التي تسمح بمرور البضائع والأشخاص من غزة.. لا يمكننا السماح بتدهور الأوضاع أكثر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".