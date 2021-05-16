السلطات الصحية بليبيا تعلن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، و499 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 120 إصابة و380 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 181 ألفاً و410 أشخاص، بينهم 10 آلاف و194 حالة نشطة، ووفاة 3088 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن السلالسة الجديدة تتميز بسرعة الانتقال، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.