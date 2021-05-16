شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان توسع نطاق "طوارئ كورونا" في 9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليابان اليوم الأحد توسيع نطاق حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد لتشمل كل من محافظة "هوكايدو" و"أوكاياما" و"هيروشيما"، وذلك نظرا لارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حالة الطوارئ تشمل حاليا 9 محافظات بما في ذلك العاصمة "طوكيو" ومحافظة "أوساكا"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه تم حث سكان محافظة "هوكايدو" على عدم الخروج ما لم يكن ذلك ضروريا، كما طلب من المطاعم تخفيض ساعات العمل، وذلك بعدما سجلت المحافظة الواقعة في أقصى الشمال حتى أمس السبت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد خلال الإسبوع الماضي.

كان قد تم تسجيل أكثر من 6400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمس السبت و94 وفاة.