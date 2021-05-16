جوارديولا يعبر عن اللحظة الأصعب في تاريخه التدريبي

ويري جوارديولا أن نهائي أبطال أوروبا المقبل أمام تشيلسي هو الحدث الأبرز له مع مانشستر سيتي بعد خمس سنوات داخل الفريق السماوي.

يذكر ان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستلعب في يوم السبت الموافق 29/5/2021 بين مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، وتشيلسي الإنجليزي الذي سبق له الفوز بالبطولة في 2012.



وسيحصل الفائز على الحق في اللعب ضد الفائز بالدوري الأوروبي 2020–21 في كأس السوبر الأوروبي 2021، كما سيتأهل لكأس العالم للأندية 2021 في اليابان.