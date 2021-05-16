أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقال مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية اليوم الاحد في تقريره اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 751 ألفا و 166 إصابة مؤكدة من ضمنهم 5337 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون للعناية المركزة.



واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونين و 226 الفا و122 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 303 حالات ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 76 الفا و 936 حالة.