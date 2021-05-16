حقوق الانسان تستنكر الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين

وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق القاضي مشرق ناجي الجرائم في بيان ورد لـ الخليج 365،: ان" الوحشية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني،من قتل للمدنيين والأطفال وتدمير للمباني والمنشآت المدنية، ومكاتب الصحفيين، الذي يشكل انتهاكا صريحاً وواضحاً لحقوق الإنسان،وجرائم حرب تهدد السلم والأمن الدوليين،ويعد خرقا للمواثيق والقوانين الدولية و لحقوق الإنسان".واضاف "عليه نطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية،اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانة إسرائيل أشخاصا ومؤسسات عما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب ناجي "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الشبكة العربية لحقوق الإنسان،والهيئات والمنظمات العربية المعنية إلى اجتماع عاجل لإدانة هذه الأعمال الهمجية".



واشار ناجي الى ان " المفوضية تعلن استعدادها لعقد هذا الاجتماع في بغداد".