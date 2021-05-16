نتنياهو: العملية في غزة ستستغرق وقتا وهناك ضغوط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية في قطاع غزة ستستغرق وقتا، مقرا في الوقت نفسها بوجود ضغوط على إسرائيل لوقفها.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد جلستين من المداولات الأمنية: "نواصل العملية في غزة بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء، سيستغرق الأمر بعض الوقت".



واستدرك "هناك ضغوط، هناك دائما ضغوط، ولكن بشكل عام نحصل على دعم دولي - أود أن أشكر الرئيس ( الأمريكي جو) بايدن والقادة الآخرين الذين يدعموننا".

وأشار نتنياهو إلى أنه "نعمل لترميم قوة الردع" داعيا الإسرائيليين إلى الصبر والتزام تعليمات الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فقال "أجدد التأكيد أننا سنعمل على ضرب حركة حماس بقوة".

وتابع: "حماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها".

وأشار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى أنه "وجهنا ضربات كبيرة لحركة حماس".

وأضاف: "عملياتنا ستتواصل ونحن ننفذ عمليات جراحية جيدة في غزة".

وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.

