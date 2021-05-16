إصابة 6 شرطيين إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. ومقتل المنفذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة إطلاق النار على المنفذ

أصيب 6 شرطيين إسرائيليين، اليوم الأحد، في عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ.



وأظهر شريط فيديو اقتحام سيارة خاصة حاجز أقامته الشرطة الإسرائيلية لمنع وصول المتضامنين إلى المنازل الفلسطينية التي تهدد إسرائيل بإخلائها لصالح مستوطنين.

وقالت جمعية نجمة داود الحمراء إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ6 إسرائيليين أصيبوا بجروح في الحادث.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المصابين من أفرادها.

وقال ميكي روزنفيلد، الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تغريدة: "اعتداء دهس على مدخل الشيخ جراح في القدس، مما أدى إلى إصابة عناصر من الشرطة".

وأضاف أنه "تم تحييد" المهاجم في مكان الحادث دون توضيح مدى إصابته."

وفي بيان لاحق تلقت ”الخليج 365” نسخة منه قالت الشرطة الإسرائيلية: "اصطدمت سيارة وصلت إلى نقطة تفتيش تابعة للشرطة كان يتمركز فيها عناصر حرس الحدود ودهست عددًا من رجال الشرطة".

وأضافت: "نتيجة للهجوم، تم إجلاء ستة شرطيين أصيبوا بدرجات متفاوتة لتلقي مزيد من العلاج الطبي".

وتابعت: "ردت القوة بإطلاق النار على المهاجم".

وأفاد شهود عيان تواجدوا في المكان إنه تم إخراج المهاجم مقتولا من سيارته وقد أصيب بالرصاص في الجزء العلوي من جسده.

وفيما لم يتبنى أي فصيل فلسطيني الهجوم، لا يزال التصعيد متواصل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس في غزة ومناطق أخرى.

