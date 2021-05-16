الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء بغزة الى 181 فلسطينيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاحد ارتفاع أعداد الشهداء الى 181 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور اشرف القدرة في تصريح صحفي "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 181 فلسطينيا من بينهم 52 طفلا و31 سيدة واكثر من 1200 جريح أصيبوا بجروح مختلفة".

واضاف القدرة أن حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع (الوحدة) وسط غزة ليلة امس بلغت 33 شهيدا من بينهم 12 سيدة و8 اطفال بالاضافة الى 50 اصابة بجروح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات.

واوضح ان "الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية إلى (مجمع الشفاء الطبي) ومختلف المستشفيات وحرمان المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات الصحية".

وما زالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى هذه اللحظة وسط استمرار لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.