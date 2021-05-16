شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد ينفصل عن خطيبته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن انفصال نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد عن خطيبته لوسيا لو مطلع العام الجاري بعد 8 سنوات عقب اتفاق ودي بينهما.

ورجح مصدر مقرب من اللاعب أن تعود المياه لمجاريها بين الاثنين بحكم وجود كم كبير من الحب والاحترام بينهما منذ تعارفهما في مدرسة ميرسي في اشتون بمدينة مانشستر. ورفض المتحدث الرسمي باسم المهاجم الإنجليزي التعليق على الخبر فيما نأت لوسيا التي تعمل مديرة تنفيذية في قسم الحسابات بشركة «شوجر للعلاقات العامة» بنفسها عن وسائل الإعلام؛ لكن وفق التقرير انهمك راشفورد بالعمل الخيري مع والدته بعد تدهور العلاقة معها.