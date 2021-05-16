شكرا لقرائتكم خبر عن «التميّز الذكي» في «اتصالات» يزيد الخبرة التكنولوجية لطلبة جامعة خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مشاركة مجموعة من الإداريين، و20 خريجاً إماراتياً وظفوا أخيراً في مركز «تميز الذكاء الاصطناعي» في «اتصالات»، خبراتهم وتقديم المعلومات التي تركز على دور الأنظمة الذكية في القطاع الصناعي. مؤكدين استراتيجية «اتصالات» في الأنظمة الذكية والطريقة التي تمكن الطلبة من رسم مسارهم الأكاديمي، للحصول على وظيفة في الأنظمة الذكية.

وعقد مكتب خدمات التوظيف في جامعة خليفة و«اتصالات» ومركز «إبتيك» ندوة بعنوان «البدء في وظيفة في مجال الأنظمة الذكية.. دور اتصالات في دعم طموحات الطلبة الوظيفية» تعرف الطلبة فيها إلى التغيرات التي طرأت على مكان العمل، نتيجة جائحة «كورونا»، والأثر الفعال للأنظمة الذكية في سير العمليات في «اتصالات».

وقدمت دينا المنصوري، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، عرضاً أضاءت فيه على مستقبل العمل، وأثر الجائحة في عمليات التوظيف. وناقش جوزيف هاييس، مدير التخطيط التعليمي والتطوير، «مهارات القوة» التي تبحث عنها الشركات في الأفراد الذين تعيّنهم ومنصة الأنظمة الذكية الجديدة التي تستخدمها «اتصالات» في تدريب موظفيها وتطويرهم.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية والطلابية والأستاذ في جامعة خليفة «في ظل سعي اتصالات لتعزيز القوى العاملة في الأنظمة الذكية، قدمت الندوة فرصة متميزة لطلبة الجامعة، لصقل مهاراتهم والاطلاع على الفرص الوظيفية المستقبلية».

وقدم الدكتور إرنيستو دامياني، مدير مركز جامعة خليفة للأنظمة الفيزيائية الإلكترونية ومدير مركز أمن المعلومات وأستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في الجامعة، ويعمل مع مركز إبتيك، نظرة عامة عن التخصصات الحالية والمستقبلية التي تطرحها الجامعة ضمن منظومة برامج الأنظمة الذكية وتعلم الآلة بما في ذلك التخصص الفرعي للأنظمة الذكية.