شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات والكيانات المكونة لمدينة العلوم والتكنولوجيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة غير هادفة للربح، وذلك وفقا للقانون رقم 166 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث، وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

وفيما يلى نستعرض الوحدات والكيانات التي تتكون منها المدينة.

ووفقا للقانون

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

– جامعة العلوم والتكنولوجيا.

– المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات: الطاقة – العلوم الطبية – والتكنولوجيا الحيوية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات البحث العلمى الأخرى.

– وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج البحوث فى الواقع العلمى.

ويجوز إنشاء وحدت أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس أمناء المدينة واقتراح مجلس إدارتها.