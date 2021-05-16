وزير الطيران يشارك في معرض سوق السفر العربي "ATM" بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، في فعاليات افتتاح معرض "سوق السفر العربي" في دورته الـ27 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد منار أن معرض سوق السفر العربي يعد من أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر، فضلًا عن كونه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات، التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران؛ وبخاصة الوضع الراهن في ظل جائحة "كوفيد-١٩"، ومواكبة إطلاق اللقاحات، والتي من المنتظر أن تخفف قيود السفر؛ مما يؤدي إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيًّا، ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.

يُذكر أن المعرض يضم أبرز المتخصصين والخبراء والرواد في قطاع السياحة والطيران في المنطقة والعالم، وسوف يشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والمنتديات والندوات والجلسات الثنائية؛ لمناقشة سُبل وآليات إنعاش قطاع السياحة والطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.