مصرع طفل دهسته سيارة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الأحد في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًًا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة خاصة "ملاكي" رقم (829 - س. ر. ج)، على الطريق الدولي الجديد، على بُعد 10 كيلومتر من منطقة سهل القاع بمدينة الطور اتجاه مفارق كاترين.

أسفر الحادث عن مصرع الطفل عبدالرحمن أمين حسين، 8 سنوات، نتيجة الدهس، وإصابة أمين حسين بهجت 39 عامًا، وسارة محمود خطاب، 32 عامًا، وناهد أمين حسين 12 عامًا، وجميعهم من محافظة القاهرة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة.