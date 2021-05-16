وزير الخارجية التركي يدعو إلى "آلية حماية دولية" للفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إلى إنشاء آلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحذر من أن التطبيع مع إسرائيل يقوّيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "الأمة الإسلامية تنتظر منا لعب دور قيادي، وتركيا مستعدة للإقدام على كافة الخطوات اللازمة".

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنشاء آلية حماية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2018.

وقال تشاووش أوغلو إنه من الممكن إنشاء هذه الآلية بمساهمات مالية وعسكرية من الدول المتطوعة.

وتابع: "جهود التطبيع مع إسرائيل ستقوي تل أبيب، يجب أن نكون واضحين ونقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ونصون الإنسانية والعدالة".

وأوضح أن إسرائيل مسؤولة عن التصعيد في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية، وأن حظر العبادة في الأقصى وإرغام السكان على ترك منازلهم أوصل الوضع إلى ما هو عليه حاليا.

وأشار إلى أن إسرائيل تجاهلت التحذيرات وتسببت في حدوث مأساة جديدة بالمنطقة، مضيفا: "هذا جزء من حملة إسرائيل الممنهجة للتطهير العرقي والديني والثقافي".

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وتدمير ممتلكات الشعب الفلسطيني قد بلغ أبعادا كبيرة، مبينا أنه في حال لم يتم وضع حد لهذه الممارسات، فإن مبدأ حل الدولتين سيصبح مستحيلا.