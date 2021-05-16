"معجزة الميكانيكي الكفيف".. "مصطفى" يتحدى الإعاقة في أسيوط - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

في أحد شوارع قرية العصارة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، يجلس مصطفى محمد مصطفى، أمام ورشته الصغيرة لإصلاح الدراجات الآلية "الموتوسيكل والتروسيكل" محلّ بسيط، يكسو جدرانه اللونُ الأسود جراء الزيوت وغبار الطريق.

بوجهه البشوش يرحب بزبائنه متحديًا إعاقته بفقده البصر منذ أن كان عمره 5 سنوات، ليدرك مبكرًا أن النور مكانه القلوب؛ فرغم كف بصره إلا أنه تمسك بشعاع الأمل ليُصبح معجزة في صيانة وإصلاح الدراجات النارية بعزيمة وإرادة قوية.

ينهمك مصطفى محمد، في إصلاح مركبة تروسيكل، بيدين مزينتين بزيوت الدراجات الآلية لا يحميهما قفازات، مرتديًا بدلة رصاصية اللون؛ قد يبدو الأمر غريبًا ونادرًا على مجتمع تعوّد أن يكون هذا النوع من المهن حكرًا على الأشخاص المبصرين فقط.

قال مصطفى محمد، حواره مع "الخليج 365": إنّه تعلّم هذا العمل من والده، منذ أن كان طفل عمره خمس أعوام عملت معه في بعض الأعمال البسيطة في إصلاح السيارات، قبل أن أفقد بصري نتيجة تعرضي لضعف في شبكية العين.

وأضاف مصطفى،:" أنه طالب في الصف الثاني الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط، ولم يمنعه عمله في ورشته عن استكمال التعليم؛ مشيرًا إلى أنه يستيقظ مبكرًا في تمام الساعة السابعة صباحًا ويتوجه للمدرسة، ويعود إلى ورشته في الساعة الثالثة عصرًا لإصلاح الدراجات الآلية".

وأشار إلى حبه لمهنة الميكانيكي وتميزه في إصلاح الدراجات، مشيرًا إلى أنه كسب ثقة العديد من الزبائن في إصلاح دراجاتهم حيث أنهم شككوا في قدراتي بإصلاح عطل ما، ولكن بعد ما أصلح العطل يكون لديهم استغراب من كوني كفيف البصر ولكن ما يسعدني هو أنه يوجهون الشكر لي.. أما الغرباء عن المنطقة هم من يستغربون عملي إذا مروا من أمام محلي".

وأوضح، أن أول مبلغ يتقاضاه بعد إصلاح دراجة نارية كان 150 جنيهًا، وكان لدي سعادة كبيرة، موجهًا رسالة للشباب قائلًا:" الشغل كتير ولازم الانسان يكون لديه حب العمل ويكون لديه الثقة في النجاح.. مفيش حاجة صعبة طالما لدى الإنسان عزيمة وتحدي وإرادة".

وقالت نوال طه، معلمة بمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط، إنها من خلال متابعتها للطالب مصطفى محمد بالمدرسة وحديثه معها عن أنه يعمل في ورشته لإصلاح الدراجات الآلية لم تكن تصدق ذلك الأمر إلا بعد توجهها إلى ورشته وملاحظتها "موهبته المعجزة".

وأشارت، إلى أن مصطفى يمتلك العزيمة والإرادة وأن زبائنه يكونون مبسوطين بإصلاحه لهم دراجاتهم، موجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل لذوى القدرات الخاصة واهتمامه بدمجهم في المجتمع.