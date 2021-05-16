البنك الأهلي يعتزم افتتاح 50 فرعًا جديدًا خلال العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يعتزم افتتاح 50 فرعًا جديدًا خلال العام الجاري، لمواصلة خطته التوسعية لتحقيق الانتشار الجغرافي ودعم عملائه.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن البنك لديه أكبر شبكة فروع على مستوى الجهاز المصرفي منتشرة على كافة المحافظات والمدن المختلفة طبقا لدراسة أعدت خصيصا للوصول بخدمات البنك لكافة المواطنين لدعم استراتيجية المركزي لتحقيق الانتشار الجغرافي.

ويخطط البنك بعد افتتاح فروعه الجديدة أن تتجاوز إجمالي شبكة الفروع التابعة له 600 فرع مقارنة 553 فرعًا في نهاية مارس الماضي منهم 23 فرعًا خدمة إلكترونية.

وبحسب بيان سابق صادر للبنك بلغ عدد عملائه 16.5 مليون عميل في مارس 2021.