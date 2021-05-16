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صور.. تشميع قاعتي أفراح وتحرير 287 مخالفة في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة خلال ثالث أيام عيد الفطر لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

أسفرت الحملات عن تحرير 287 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق قاعتي أفراح وكافيتريا مخالفة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات على المخابز البلدية أسفرت تحرير 125 محضرًا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتصرف في الدقيق البلدي، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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