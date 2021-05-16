صور.. تشميع قاعتي أفراح وتحرير 287 مخالفة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة خلال ثالث أيام عيد الفطر لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملات عن تحرير 287 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق قاعتي أفراح وكافيتريا مخالفة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات على المخابز البلدية أسفرت تحرير 125 محضرًا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتصرف في الدقيق البلدي، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.