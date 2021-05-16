وصول 122 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 32 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 122 ألف طن، فيما بلغ عدد الحاويات المتداولة 1548 حاوية مكافئة.

في سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.