وزارة الصحة الفلسطينيّة : مجمل الإصابات جرّاء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 1300 بالضفة الغربيّة وغزة والقدس

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن مجمل الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وهذا المجمل يشمل عدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا والتي نُقلت إلى مراكز العلاج المختلفة.

وقال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي إرتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 إمرأة.

وأشار إلى إرتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد إنتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية أن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

ومع عدم وجود علامة على إنتهاء القتال، إمتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة، وسط إشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 ماي تصعيدا حادا مستمرا بدأ بإندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها إستهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

المصدر: RT