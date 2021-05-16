ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 188 شهيدا بينهم 55 طفلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، إلى 188 شهيداً، من بينهم 55 طفل و 33 سيدة و 1230 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لازالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية غارات عنيفة استهدفت بيوت سكنية في معظم محافظات قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس الى 33 شهيدا من بينهم 12 سيدة و 8 أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وأكدت الوزارة على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات و حرمان المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات الصحية .

واستنكرت الوزارة في بيان لها، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المؤسسات الصحية والتي كان أخرها، قبل قليل، استهداف مركز صحي شهداء الدرج بصاروخين من طائرات الاستطلاع مما تسبب بأضرار جسيمة في المركز ووقف العمل في المركز.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتحييد وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية وتجريم تلك الممارسات العدوانية بحق شعبنا ومؤسساته المدنية والصحية.