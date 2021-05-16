اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع الراهنة في فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر “تويتر”، أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال بوريل “في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمرا استثنائيا عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء”، مضيفاً “سننسق وسنناقش الطريقة المثلى التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي”.

أفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية “مكثّفة” للمساعدة على خفض التصعيد. وقد أجرى في هذا الإطار محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين ودبلوماسيين كبار في الدول المجاورة، وأكدت الإدارة الدبلوماسية الأوروبية في بيان السبت أن “أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق واضحة: يجب أن ينتهي العنف الآن”.

من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تغريدة الأحد، إلى إنهاء العنف في الشرق الأوسط والعودة إلى المحادثات. وكتب في تغريدة أنّ “ما نحتاجه الآن هو 1- وقف الهجمات الصاروخية، 2- وقف العنف، و3- استئناف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول حل الدولتين”، وقال إنّ الوضع “القابل بشدة للانفجار” إقليمياً قد يؤدي إلى “عواقب لا يمكن التكهن بها”، مشددا على أنه “من الضروري منع حدوث ذلك”.

وتواجه الدول الـ27 في التكتل صعوبات في توحيد مواقفها من النزاع إذ تدعم بعضها مثل ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما تحضّ دول أخرى الدولة العبرية على درجة أكبر من ضبط النفس، وذلك بحسب (أ.ف.ب).