قبل الموعد بيوم… مصر تفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 2:42 مساءً

قال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة لـ”رويترز” يوم الأحد، إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية والحالات الإنسانية، وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح يوم غد الاثنين.

ذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، وأضاف المصدر أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.

توازياً، قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا اليوم الأحد في القطاع، من بينهم 13 طفلا، وذلك بحسب “رويترز”.