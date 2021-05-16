وزير الدفاع الإسرائيلي: نقدر دعم أميركا لحقنا في مواجهة هجمات حماس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تقديره للدعم الأميركي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس، وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي غانتس عن قلقه من استهداف المدنيين.

وأجرى الطرفان اتصالاً هاتفياً، السبت، أعرب فيه الوزير الأميركي عن أمل الولايات المتحدة بإسرائيل إنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت.

كما أفادت مصادر إسرائيلية أن وزراء طالبوا حكومة نتنياهو بوقف العمليات مع قرب انتهاء الأهداف في القطاع المحاصر.

كذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن مبعوث أميركا هادي عمرو، سوف يلتقي غدا مسؤولين إسرائيليين لحضهم على وقف النار، مؤكداً أن وزير الدفاع الأميركي ضغط في كلامه مع نظيره الإسرائيلي للوصول إلى هدنة فورية.

وكان غانتس قد اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة، وذلك بحسب “العربية”.