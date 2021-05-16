إسرائيل تعترف بـ ١٠ قتلى ومئات الجرحى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة، وقال غوردين للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: “إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشا إرهابية منظمة تقصف المدن بصواريخها”.

أضاف غوردين أن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ 50 يوما من عملية “الجرف الصامد” التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014، وذلك بحسب “تاس”.