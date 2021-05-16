التطبيعية تبرم اتفاقية تقديم خدمات طبية مع مركز الفيفا الطبي المتميز

وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مركز الفيفا الطبي المتميز هو المستشفى المعتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي، ويقدم خدمات طبية مميزة للرياضيين المصابين، لذلك انصبَّت جهودنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية".وأضافَ ان "مدة الاتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ توقيعها اليوم الأحد الموافق 16/5/2021 حتى 15/5/2022 ، وتشمل الاتفاقية معالجة إصابات اللاعبين الدوليين وغير الدوليين، وإجراء التداخل الجراحي والعلاج الطبيعي والفيزيائي، ويتكفل مركز الفيفا الطبي المتميز بإصدار تأشيرة للدخول الى الامارات".

وأشارَ بنيان إلى ان" هناك خصومات مالية تصل الى 50% من الأجور على التداخلات الجراحية مع تسهيلات أخرى من حيث توفير العلاج التأهيلي في مركز الفيفا الطبي المتميز على أعلى المستويات، ولمدة ستة أسابيع مجاناً بعد إجراء التداخل الجراحي للاعب المصاب، بعدها تكون بأجور مخفضة بنسبة 50%".



واختتمَ بنيان "نهدف من وراء هذه الاتفاقية الى تسهيل مهمة اللاعب المصاب في العودة السريعة للملاعب، لاسيما ان مركز الفيفا الطبي المميز رائدٌ وفاعلٌ في مجال الطب الرياضي".