انت الان تتابع خبر الغواصات الصفراء حجر العثرة في تاريخ زيدان الكروي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-16 | 14:46
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يواجه نادي ريال مدريد الإسباني الموسم الجاري في الليغا نادي فياريال وهو الفريق الذي أنهى أمامه زين الدين زيدان مدرب الفريق مسيرته عندما كان لاعبًا بصفوف الفريق وكذلك كمدرب في الولاية الأولى.
ومن المفارقات الغريبة، فإن مباراة فياريال هذا الموسم قد تكون الأخيرة أيضًا لزيدان كمدرب للملعب لينهي الفرنسي ولايته الثانية كمدرب للميرنغي كما أنهاها كلاعب ومدرب في الولاية الأولى عبر بوابة الغواصات أيضًا.
وتشيرالاخبار الحالية بان زيدان سيودع الفريق هذا الصيف وفي حال تقرر رسميا الاسبوع القادم اعلان استقالته سيكون لقاءه الاخير امام فياريال وبالتالي يكون هو الفريق الوحيد الذي انهى حياته كلاعب وكمدرب في فترتين وهو حدث تاريخي لم يسبق ان سُجل من قبل لاي لاعب ومدرب في عالم كرة القدم.
وتشيرالاخبار الحالية بان زيدان سيودع الفريق هذا الصيف وفي حال تقرر رسميا الاسبوع القادم اعلان استقالته سيكون لقاءه الاخير امام فياريال وبالتالي يكون هو الفريق الوحيد الذي انهى حياته كلاعب وكمدرب في فترتين وهو حدث تاريخي لم يسبق ان سُجل من قبل لاي لاعب ومدرب في عالم كرة القدم.
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