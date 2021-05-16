انت الان تتابع خبر البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضياً، أن "فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في معالجة الأزمة سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحمل البيان الختامي "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب هجماتها على غزة".
ونددت منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي بـ"الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".