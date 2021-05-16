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البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين

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بغداد - ياسين صفوان - أكد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضياً، أن "فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في معالجة الأزمة سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحمل البيان الختامي "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب هجماتها على غزة".

 

ونددت منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي بـ"الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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