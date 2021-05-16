البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضياً، أن "فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في معالجة الأزمة سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحمل البيان الختامي "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب هجماتها على غزة".