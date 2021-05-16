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روسيا تسجل 8554 إصابة و391 وفاة جديدة بـ "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 8554 إصابة جديدة و391 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" بلغ أربعة ملايين و940 ألفا و 245 إصابة ، وإجمالي عدد الوفيات وصل إلى 115 ألفا و871 حالة وفاة وتماثل 8573 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و556 ألفا و73 شخصا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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