عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، أن عدد سلالات كورونا المتواجدة بالجزائر يقدر بـ20 سلالة.



وأضاف بن بوزيد، أن التقرير الخاص بالسلالات التي اكتسحت الجزائر من الخارج سيطرح، الأحد، كملف للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري.

وأشار إلى أن قرار فتح الحدود من عدمه سيفصل فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الحسم في هذا القرار ليس من صلاحياته كوزير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، السبت، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 125059 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3360 وفاة.