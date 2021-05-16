البيان الختامي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول الأحداث بفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الافتراضي الطارئ الذي ترأسته السعودية، بالوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وممتلكاتهم.



ودان البيان بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد المدنيين الأبرياء وتتسبب في معاناتهم.

ونوه وزراء منظمة التعاون الإسلامي إلى عدم المساس بالمسجد الأقصى ووضعه القانوني والتاريخي، مع وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

كما اعتبر البيان جميع الإجراءات التي تمس القدس باطلة ولاغية، وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

البيان الختامي حذر من آثار تأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين.، معتبرا إسرئيل قوة محتلة وليس لها أي حقوق مشروعة في الأراض الفلسطينية.

وكرر الوزراء المجتمعون افتراضيا إدانة البلدان الأعضاء في منظمة للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل.