اليمن.. مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوبي الحديدة

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأحد 16 مايو، تجمعات وأحياء سكنية متفرقة في مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



وأفادت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات الحوثية شنت عملية قصف هستيرية على المنازل والأحياء الجنوبية والشرقية الآهلة بالسكان في اطراف مركز المدينة.

وأكدت، ان المليشيات استخدمت مختلف انواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح القناصة وقذائف مدفعية الهاون الثقيل.

وأشارت إلى ان عملية القصف اثارت حالة من الخوف والفزع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال جراء الاستهداف الهستيري الذي طال منازلهم بصورة عشوائية