بلجيكا ترحل نائباً في البرلمان الأوروبي إلى اليونان

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

سلمت بلجيكا، أمس، عضو البرلمان الأوروبي، إيوانيس لاجوس، إلى اليونان، حيث يواجه عقوبة السجن.



وكان البرلمان الأوروبي قد رفع عنه الحصانة بالفعل في أبريل.

ومثل لاجوس أمام القضاء بعد وصوله إلى أثينا مباشرة، برفقة ضباط من الشرطة اليونانية، بحسب تقارير لقناة اليونانية "إي آر تي" الرسمية.

وكان من المقرر أن يتم اقتياده إلى السجن.

ودانت محكمة في أثينا لاجوس بتهمة تأسيس منظمة إجرامية.